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20.04.2020 - 14:14 | | İHA

Coronadan hayatını kaybetmişti! Annesi ve ablası da öldü

İstanbul’da yakalandığı corona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşın annesi ve ablası da aynı hastalık nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Ailenin yaklaşık 25 gün önce İstanbul’da çocuklarını ziyaret ettiği öğrenildi.

Coronadan hayatını kaybetmişti! Annesi ve ablası da öldü

İstanbul’da yaşayan Yılmaz T.’nin yaklaşık 30 gün önce corona virüs testi pozitif çıktı. Yılmaz T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken annesi ve ablası da yaklaşık 25 gün önce İstanbul’a giderek kendisini ziyaret etti. Bir süre burada kalan anne ve kızı daha sonra Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki evlerine döndü. Yılmaz T., 15 gün önce hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’a dönen anne Bedia ile kızı Hanım T.’ye kontrol amaçlı test yapıldı. Corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bedia ve Hanım T. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailenin Silvan ve Diyarbakır’da bulunan akrabalarının karantinaya alındığı öğrenildi.

 

 

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