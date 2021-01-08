‘CoronaVac’ta 60 yaş üstüne engel yok’

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Bakan Koca, şu bilgileri verdi:

TESTLER DEVAM EDİYOR: Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir.

BREZİLYA SONUÇLARI AÇIKLADI: İnaktif aşı çalışmasının devam ettiği bir diğer ülke olan Endonezya ile iletişimimiz sürekli olarak devam etmektedir. Karşılıklı bilgi paylaşımı düzenli olarak sağlanmaktadır. Endonezya’da aşılama takviminin 13 Ocak’ta başlayacağı öğrenilmiştir. Çalışmanın devam ettiği Brezilya’da ise bugün sonuçlar açıklanmış ve aşının hafif vakalarda yüzde 78, orta ve ağır vakalarda yüzde 100 etkili olduğu açıklanmıştır. Brezilya’da yürütülen çalışma sadece virüse en çok maruz kalan grup olan sağlık çalışanlarında yapılmıştır. Karşılıklı bilgi paylaşımımız devam edecektir.

18 YAŞ ÜSTÜ HERKES: Bilim Kurulumuzda gündemdeki bir diğer konu olan 60 yaş üzeri kişilerin inaktif aşı ile aşılanması durumu da değerlendirilmiştir. Faz III deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz I ve Faz II’de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Acil Kullanım Onayı’nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Bu süreçte aşıların tedarik planına uygun şekilde peyderpey ülkemize ulaşmasını bekliyoruz. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulumuzun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız.

İKİ DOZ UYGULANACAK: Aşı lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere bütün hastanelerimizi de kapsayan yaygın aşı merkezlerinin organizasyonu yapılmıştır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için randevu alabileceklerdir.

BİONTECH AŞISI AÇIKLAMASI

‘TÜRKİYE’YE AYRILAN KAPASİTE ARTACAK’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye’ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye’ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, “Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye’ye ayrılan kapasite de artacak” bilgisini paylaştı. l ANKARA Milliyet

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN TÜRKİYE’YE TEBRİK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Türkiye’ye DSÖ’nün tavsiyelerini izlediği için teşekkür etti. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fahrettin Koca, Kluge ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Avrupa bölgesindeki vaka artışları, koronavirüsteki mutasyon, Türkiye’deki güncel durum ve aşı çalışmaları ele alındı. Kluge, DSÖ’nün tavsiyelerini izlediği için Türkiye’ye teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Güçlü veri ve bilgi sağlama sisteminiz nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’de yürütülen aşı çalışmaları, hızlı tanı kiti çalışmaları ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmaların kapsamını artırdığınız için de tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

194 CAN KAYBI 12 BİN 171 VAKA

Türkiye’de dün 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre, bin 370 kişiye hastalık tanısı konuldu, 8 bin 211 kişinin tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251’e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213’e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin, “Tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız” ifadelerini kullandı. l ANKARA Milliyet

TÜRKİYE’DE 20 MİLYON TEST YAKILDI

Pandemi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan tıbbi ve katı atıklar, Sincan Çadırtepe’de bulunan ITC Entegre Endüstriyel ve Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri’nde imha ediliyor. Türkiye’nin 20’ye yakın şehrinde katı atık imha eden ITC şirketinin Genel Müdürü Tolga Akdağ, tesislerine günlük gelen atığı 3-4 saatte yaktıklarını anlattı. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Akdağ, pandemi döneminde tıbbı atıkların hastaneye başvuran sayısının düşüşüyle birlikte azaldığını söyledi. Akdağ, “Ankara’da Hacca gidip gelenleri KYK yurtlarında izolasyona alınca, onların tüm atıkları tıbbi atık statüsüne girdi. Karantinaya alınan köylerin atıkları tıbbi atık statüsünde değerlendirildi. PCR testleri incelenmelerinin ardından yaklaşık 20 milyon PCR testini hastane arşivlerinden toplayıp yaktık” bilgisi verdi. Yakma işleminden sonra çıkan gazı bacalardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öngördüğü emisyon standartlarında atmosfere bıraktıklarını anlatan Akdağ, “1100 derecede yakılan atıklardan elektrik üretiyoruz. Yakma tesisimizde üretilen enerji yaklaşık 3600 hanenin yani 15 bin kişinin bir yıllık elektriğinin karşılanması anlamına geliyor” dedi.

FAZ-3 SONUÇLARI AÇIKLANDI

CORONAVAC’IN BREZİLYA’DAKİ ETKİNLİĞİ: YÜZDE 78

Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş ettiği ve etkinliğini yüzde 91.25 olarak duyurduğu Çinli Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac aşısının Breziya’daki Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklandı. Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aşının etkinliğinin yüzde 78 olarak belirlendiğini duyurdu. 12 binden fazla sağlık çalışanının katıldığı araştırmada tespit edilen 218 vakanın 160’ına plasebo verilirken, geri kalanına gerçek aşı uygulandı. Araştırmacılar aşılamadan sonra ciddi herhangi bir yan etkiye rastlamadıklarını ifade etti.

Ön çalışmayı gerçekleştiren Sao Paulo Eyalet hükümeti, federal sağlık otoritesinde aşının acil kullanımına onay vermesi için başvuruda bulundu. Federal sağlık ajansı ise ön çalışmadaki verilerin tamamının kendilerine henüz ulaşmadığını duyurdu.