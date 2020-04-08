08.04.2020 - 11:36 | | İHA
Corona'ya meydan okudular! Ölümcül sohbet...
Aydın’da gerek Valilik gerekse belediye ekipleri tarafından corona virüsün yayılmaması için adeta seferberlik ilan edilirken, bazı belediye görevlilerinin sosyal mesafe uyarısını hiçe sayması dikkat çekti. Efeler Belediyesi’nde görevli 7 kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayan dip dibe muhabbeti görenleri şaşırttı.
Efeler Belediyesi tarafından, sosyal mesafenin korunması amacıyla semt pazarlarında esnaflar numaralandırılıp birer hafta ara ile ve iki tezgah arası 3 metre mesafeli olacak şekilde tezgah açması müsaade edilip, şehir merkezindeki banklara da iki kişinin aynı anda oturmaması için şerit çekilirken aynı belediyede görevli çalışanların vurdumduymazlığı görenleri şaşırttı.
Bugün sabah saatlerinde Zeybek Mahallesi’nde çalışma yapan belediye görevlileri yorulunca belediyeye ait bir bankta dip dibe 7 kişi oturup bu şekilde istirahat etti. Evden çıkma yasağı olan ve evde kal çağrısına uyup evlerinden dışarıdaki manzarayı izleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerinin bu tutumunu şaşkınlık içinde izledi.
Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.