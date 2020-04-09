09.04.2020 - 12:20 | | İHA
Corona'yı yenen genç doktor alkışlarla taburcu edildi
Dünyayı saran corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedavi altına alınan İzmirli genç doktor, alkışlarla taburcu edildi.
İzmir’de yaşayan Hematoloji Uzmanı Dr. Cansu M., corona virüse yakalanması nedeniyle Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Virüsü yurt dışında katıldığı bir kongrede kapmış olabileceği düşünülen 33 yaşındaki doktor, tedavisinin ardından meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
Cansu M.’nin taburcu edilirken dans ettiği görüldü.
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