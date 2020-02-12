Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da okullar bugün tatil mi? Valililikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da öğrenci ve veliler okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı birçok il ve ilçede etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinden bu yana birçok il ve ilçede kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Peki Çorum, Çankırı ve Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Çorum, Çankırı ve Kastamonu Valiliklerinden açıklama geldi mi?

ÇORUM, ÇANKIRI VE KASTAMONU'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Çorum, Çankırı ve Kastamonu Valiliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler tarafından açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.



