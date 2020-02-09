Çorum, Tokat, Yozgat ve Sivas'ta yarın (10 Şubat) okullar tatil mi?

Bugün, Karadeniz'in birçok ilinde kar tatili haberleri geldi. Kar yağışı Karadeniz'i vururken Çorum, Tokat, Yozgat ve Sivas'ta da kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ve veliler de yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte tatil olan iller...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum, Tokat, Yozgat ve Sivas ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre gün içerisinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.

TRABZON'DA 2 GÜN OKULLAR TATİL

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE'DE OKULLARI 2 GÜN TATİL ETTİ

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

KARABÜK

Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

BİTLİS

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

Öte yandan; kentte iki gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar ise aralıksız sürüyor.

ORDU

Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.

GİRESUN

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.