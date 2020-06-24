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24.06.2020 - 11:36 |

Çorum'da maske takmak zorunlu

Çorum'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Çorum'da maske takmak zorunlu

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, normalleşme sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşüldü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, kentteki vaka artışlarının değerlendirilerek, bugünden itibaren maskesiz sokağa çıkılmamasının kararlaştırıldığı, karara uymayanlara 900 lira idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

 

Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi yaşadığı dehşeti anlattıSon dakika haberi... İstanbul'da, iş insanı H.F.'nin çıplak fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı iddiasıyla 4 sanıkla birlikte yargılandığı davada 'şantaj' suçundan beraat eden, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılan 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models Of Turkey Güzellik Yarışması birincisi manken Sibel Demiralp (26), Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü iş insanı H.F.'den kurtulmak için yardım istediği akrabasının tuzağına düştüğünü iddia eden Demiralp, "İki ateş arasında kaldım. Mağdurken suçlu duruma düştüm. Hayallerimi çalanlara inat, bundan sonra daha başarılı olacağım" dedi.
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