Ã‡orumâ€™da sahte iÃ§ki operasyonu: 5 gÃ¶zaltÄ±

15.10.2020 - 11:46 | | DHA
Çorumâ€™da sahte içki operasyonu: 5 gözaltÄ±
Ã‡orum'daÂ polis ekipleri, sahte iÃ§ki imalatÄ± yapÄ±lan adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, 423 litre sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi, 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â
Ã‡orum Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube ekipleri, sahte iÃ§ki imalatÄ± yapan adresleri belirleyip,Â operasyon yaptÄ±.Â Operasyonda, 423 litre sahte iÃ§ki ile sahte iÃ§ki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geÃ§irildi. OperasyondaÂ 5Â ÅŸÃ¼pheli, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'da boz ayÄ± paniÄŸi! Cep telefonu kamerasÄ±yla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, Ä°stanbul Büyükçekmeceâ€™de 2 gün üst üste ortaya çÄ±kan boz ayÄ± vatandaÅŸlarda tedirginliÄŸe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MüdürlüÄŸü ekiplerinin ayÄ±nÄ±n görüntülendiÄŸi bölgede yaptÄ±ÄŸÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonuçsuz kalÄ±rken ayÄ±nÄ±n akÄ±beti merak konusu oldu.