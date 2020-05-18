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18.05.2020 - 17:47 | | DHA

Çorum'da şok eden manzara! Cadde ve sokaklar dolu taştı

Çorum’da, corona virüs tedbileri kapsamında uzmanların 'evde kal' çağrılarına uymayarak sokağa maskesiz çıkan vatandaşların, kalabalık şekilde dolaşıp, sosyal mesafe kuralına da uymadığı gözlendi.

Çorum'da şok eden manzara! Cadde ve sokaklar dolu taştı

Kentte, corona virüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' cağrılarına büyük oranda uyulmadı. Hava sıcaklığının 31 dereceye yükseldiği kentte, çok sayıda vatandaş sokağa çıktı. Dışarı çıkan vatandaşların özellikle ana caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve çoğunun maske takmadığı gözlendi.

Özellikle şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi’nde insan kalabalığı göze çarparken, vatandaşlar, yetkililerin denetimlerini sıklaştırıp, bazı illerde olduğu gibi kent genelinde de maske takma zorunluluğu getirilmesini istedi.

 

 

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