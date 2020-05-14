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14.05.2020 - 15:13 | | DHA

Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Çorum'da, Fatih E. (21) yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vuruldu. Fatih E.'nin yaralandığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Olay, saat 02.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Fatih E., bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih E.'ye ateş etti. Fatih E., başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatih E., ambulansla götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan Kazım B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kazım B.'nin Fatih E.'yi vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'un hava kalitesi arttıİBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirlerle İstanbul'un hava kalitesinde olumlu yönde gelişme gözlemlediklerini söyleyerek, "Hava kirliliğinde yüzde 30 ile 50 arasında bir iyileşme var" dedi.
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