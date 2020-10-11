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11.10.2020 - 14:40 | | İHA

Çorumlu şehidin 1 ay sonra düğünü olacaktı

Ağrı'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Emre Dokumacı’nın cenazesi memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

Çorumlu şehidin 1 ay sonra düğünü olacaktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Emre Dokumacı (32) şehit olurken bir asker de yaralandı. Bu sabah askeri uçakla Merzifon havalimanına getirilen şehidin naaşı, İskilip ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehit Dokumacı’yı burada ailesi, sevenleri ve vatandaşlar karşıladı. Gözyaşlarının sel olduğu karşılamada aile bireyleri güçlükle sakinleştirildi.

Dokumacı’nın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin gerçekleştirileceği Ulu Cami'ye götürüldü.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

2009 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan şehit astsubayın 2019 yılında astsubaylık sınavlarını kazandığı öğrenildi. Görevli olarak Ağrı'ya giden Dokumacı'nın Kasım ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Küçük yaştan itibaren halası tarafından büyütülen Dokumacı'nın ilçede ve 2003-2007 yılları arasında futbol oynadığı takım arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi.

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