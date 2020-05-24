MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Covid-19'u yendi, alkışlarla taburcu edildi
ABONE OL
24.05.2020 - 00:35 | | İHA

Covid-19'u yendi, alkışlarla taburcu edildi

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 12 gün önce Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan hasta alkışlarla taburcu edildi.

Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mehmet Öcal (38), 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Öcal, hastane personeli tarafından alkışlanarak uğurlandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine Akçakent’ten geldiği öğrenilen Mehmet Öcal, hastane personeline teşekkür etti. Hastane personeli ile birlikte çıkışında alkış tutan Öcal, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde şüpheli hastaların olduğunu fakat test sonuçları pozitif çıkan hastanın bulunmadığı, bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonrası toplum sağlığı açısından önemli bir gelişme kaydedileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesinde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - 2020 resimli Ramazan bayramı mesajları - Yeni, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye bayram mesajı

Etkileyici Bayram mesajları ve sözleri - 2020 resimli Ramazan bayramı mesajları - Yeni, uzun, kısa, anlamlı aileye, arkadaşa, sevgiliye bayram mesajı

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

Arabasında testere saklamıştı! Hastane görevlisi maske tak deyince...

Arabasında testere saklamıştı! Hastane görevlisi maske tak deyince...

Sıradaki Haber