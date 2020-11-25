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25.11.2020 - 21:16 |

Cübbeli Ahmet'ten CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalar

Gelen son dakika haberine 'Cübbeli Ahmet' lakabı ile tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunuyor.

Cübbeli Ahmet'ten CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalar

Cübbeli Ahmet'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

Bana değişik vasıflar vermeye başladılar. Çok saldırıya uğradım. Ulusal medyada çıkan haberlerden aldığım 5 yeri emniyetteki ifademde gösterdim. Mescidin ortasında silahı çekmiş adam misal. 5 dosya ile gittim oraya çeşitli resimlerin haberlerin olduğunu. Ben bildiğim şeyleri anlattım. 

Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar.

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