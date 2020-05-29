Cudi'de PKK'lı teröristler kalekol inşaatına saldırdı

Cudi Dağı Sefine bölgesinde kalekol inşa edilen bölgede park halindeki iş makinelerine, dün sabahın erken saatlerinde roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş makinelerinden biri zarar gördü. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Jandarma'dan 'İstanbul'un Fethi' paylaşımıJandarma Genel Komutanlığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması dolayısıyla bir video paylaştı. Videoya 'Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, emin ellerde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli; Atlı Jandarma Timlerimiz, Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerimiz ve Asayiş hizmetlerinde görevli timlerimiz milletimize hizmet için daima hazır' notu düşüldü