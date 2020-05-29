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29.05.2020 - 12:08 | | DHA

Cudi'de PKK'lı teröristler kalekol inşaatına saldırdı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'nda kalekol inşa edilen bölgede park halindeki iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş makinesi zarar gördü.

Cudi'de PKK'lı teröristler kalekol inşaatına saldırdı

Cudi Dağı Sefine bölgesinde kalekol inşa edilen bölgede park halindeki iş makinelerine, dün sabahın erken saatlerinde roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş makinelerinden biri zarar gördü. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Cudide PKKlı teröristler kalekol inşaatına saldırdı

Jandarma'dan 'İstanbul'un Fethi' paylaşımıJandarma Genel Komutanlığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması dolayısıyla bir video paylaştı. Videoya 'Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, emin ellerde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli; Atlı Jandarma Timlerimiz, Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerimiz ve Asayiş hizmetlerinde görevli timlerimiz milletimize hizmet için daima hazır' notu düşüldü
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