04.02.2020 - 00:47 |
Çukur 3. sezon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 86. son bölümde Yamaç ve Vartolu bu kez...
Yeni sezonuyla da izlenme rekorları kırmaya devam eden Çukur, 86. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümündeYamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuk sonrası başlarına gelenler nefesleri kesti. Peki heyecanla araştırılan ve gözlerin çevrildiği Çukur 3. sezon 20. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı mı?
ÇUKUR 3. SEZON 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak. Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.
ÇUKUR 3. SEZON 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 3. sezon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.