Çukur 87. yeni bölüm fragmanı! Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çukur 87. yeni bölümünde neler olacak? İşte Çukur izleyicisini yakından ilgilendiren detaylar...

ÇUKUR YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

ÇUKUR FRAGMAN