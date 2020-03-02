Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Çağatay'ın mekanında gövde gösterisi yapıyor

Ekranların sevilen dizisi Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde bu hafta Çağatay'ın mekanına giden Cumali, silahını teslim etmesi gerektiğini duyunca deliye döner belinden çıkardığı iki silahla 7 kişiyi öldürelen Cumali, evden çıkan birçok silahalı adamı görünce silahını ateşlemekten vazgeçiyor.

Yamaç abilerinden istediği desteği alamayınca Çağatay ile mücadele edebilmek için yeni müttefikler için hazırlıklara başlar. Selim ve Cumali'yi korktukları şeylerle sınayan Çağatay, Yamaç'a bir görev veredcek. Yamaç'ın bağlılığını ispatlamaso için üstlendiği bu görev zor bir tercih yapmasına neden olacak

ÇUKUR 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI