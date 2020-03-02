02.03.2020 - 15:06 |
Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali, Çağatay'ın mekanında gövde gösterisi yapıyor
Show TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam Show TV ekranında yeni bölüm ile izleyici ile buluşacak olan Çukur dizisinde Cumali, tek başına Çağatay'ın mekanına gidiyor. Silahını teslim etmesi istenen Cumali belinden çıkardığı çift silahla 7 kişiyi öldürüyor. Silah seslerinin duyulması ile evden çıkan Çağatay'ın ordusu Cumali'yi sıkıştırıyor. Çukur nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam Show TV ekranında...
Ekranların sevilen dizisi Çukur 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde bu hafta Çağatay'ın mekanına giden Cumali, silahını teslim etmesi gerektiğini duyunca deliye döner belinden çıkardığı iki silahla 7 kişiyi öldürelen Cumali, evden çıkan birçok silahalı adamı görünce silahını ateşlemekten vazgeçiyor.
Yamaç abilerinden istediği desteği alamayınca Çağatay ile mücadele edebilmek için yeni müttefikler için hazırlıklara başlar. Selim ve Cumali'yi korktukları şeylerle sınayan Çağatay, Yamaç'a bir görev veredcek. Yamaç'ın bağlılığını ispatlamaso için üstlendiği bu görev zor bir tercih yapmasına neden olacak
ÇUKUR 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.