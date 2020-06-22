Corona virüs tehlikesi tam olarak geçmezken bazı diziler ekrana geri döndü hatta birkaçı sezon finali yaptı. Şimdi Çukur hakkındaki detaylar merak eiliyor ve 'Çukur bu akşam var mı? Ne zaman yayınlanacak?' sorusu soruluyor.

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur bu akşam yayınlanmayacak. Yayın akışında saat 20.00'de Sakar Şakir yer alıyor.