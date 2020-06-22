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22.06.2020 - 10:05 |

Çukur bu akşam var mı? Ne zaman yayınlanacak?

Her pazartesi günü ekrana gelen Çukur'un bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birkaç dizinin ekrana dönmesiyle birlikte beklentiler iyice artarken 'Çukur ne zaman yayınlanacak?' sorusu sık sık soruluyor.

Çukur bu akşam var mı? Ne zaman yayınlanacak?

Corona virüs tehlikesi tam olarak geçmezken bazı diziler ekrana geri döndü hatta birkaçı sezon finali yaptı. Şimdi Çukur hakkındaki detaylar merak eiliyor ve 'Çukur bu akşam var mı? Ne zaman yayınlanacak?' sorusu soruluyor.

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur bu akşam yayınlanmayacak. Yayın akışında saat 20.00'de Sakar Şakir yer alıyor. 

Keyif yapmak isterken dünyası şaştıKadıköy’de drone tamircisinde çalışan bir kişi sandalyeye yayılarak oturmak için ayağını masaya uzatmak isteyince yere yığıldı. Yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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