Çukur bu akşam var mı? Yeni bölümde neler olacak?

Show TV'nin her pazartesi günü ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un yeni bölümleri corona virüs nedeniyle uzun zamandır ekrana gelmiyordu. Bugün pazartesi olması sebebiyle Çukur izleyicileri yeni bölümün olup olmayacağını sorguluyor. İşte detaylar...

BU AKŞAM ÇUKUR VAR MI?

Çukur 92. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde sokağa çıkamayan Çukur ekibi birbirleriyle telefonda görüşerek yeni stratejiler belirleyecek.

Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.