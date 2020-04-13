Çukur bugün var mı? İşte 13 Nisan Show TV yayın akışı! Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Uzun yıllardır ekranlara gelen Çukur izleyicilerin beğenisini topluyor. Show TV'de yayınlanan Çukur'un yeni bölümü geçen hafta ekranlara gelmedi. İzleyiciler ise büyük bir merakla Çukur'un yeni bölümünü bekliyorlar. Peki Çukur bu akşam var mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Aras Bulut İynemli'nin başrölünde oynadığı Çukur pazartesi akşamları televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Çukur'un bir süredir yeni bölümleri yayınlanmıyor. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Peki Çukur bu akşam var mı? İşte detaylar...
ÇUKUR BUGÜN VAR MI?
Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan Çukur 13 Nisan 2020 Show TV yayın akışında yer almadı. Bu hafta Çukur'un yeni bölümü yayınlanmayacak.
13 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kuaförüm Sensin-Tekrar
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk -Tekrar
18.45 Show Ana Haber-Canlı
20.00 Deliha 2
22:30 Deliha 2
ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama yapıldığı zaman haberimizde yer alacak.