Çukur bugün var mı? İşte 13 Nisan Show TV yayın akışı! Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Aras Bulut İynemli'nin başrölünde oynadığı Çukur pazartesi akşamları televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Çukur'un bir süredir yeni bölümleri yayınlanmıyor. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Peki Çukur bu akşam var mı? İşte detaylar...

ÇUKUR BUGÜN VAR MI?

Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşan Çukur 13 Nisan 2020 Show TV yayın akışında yer almadı. Bu hafta Çukur'un yeni bölümü yayınlanmayacak.

13 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kuaförüm Sensin-Tekrar

16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk -Tekrar

18.45 Show Ana Haber-Canlı

20.00 Deliha 2

22:30 Deliha 2

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama yapıldığı zaman haberimizde yer alacak.