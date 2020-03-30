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30.03.2020 - 17:28 |

Çukur dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 30 Mart Show TV kanal yayın akışı

Ekranların sevilen dizisi Çukur dizisinin izleyicileri araştırmalarını sürdürüyor. Pazartesi akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şenay Gürler, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi? İşte 30 Mart Show TV kanal yayın akışı...

Çukur dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 30 Mart Show TV kanal yayın akışı

Ekranların sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek mi? Pazartesi akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Çukur dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli Kubilay Aka gibi birbirinde usta isimler yer alıyor. Peki Çukur dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi?

SHOW TV 30 MART KANAL YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında

ÇUKUR DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Corona virüs nedeniyle Çukur dizisinin çekimlerine ara verilmesi nedeniyle dizi yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Çukur dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan corona virüs uyarısıCorona virüs vakalarıyla ilgili uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz” dedi.
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