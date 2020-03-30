Çukur dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 30 Mart Show TV kanal yayın akışı

Ekranların sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek mi? Pazartesi akşamları Show TV ekranında izleyici ile buluşan Çukur dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli Kubilay Aka gibi birbirinde usta isimler yer alıyor. Peki Çukur dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi?

SHOW TV 30 MART KANAL YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

22:45 Aile Arasında

ÇUKUR DİZİSİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Corona virüs nedeniyle Çukur dizisinin çekimlerine ara verilmesi nedeniyle dizi yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Çukur dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.