Çukur ne zaman başlıyor 2020? Çukur dizisinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz dönemlerde Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Çukur'un yeni sezonu için tarih araştırmaları sürüyor. İzleyici tarafından merak edilen Çukur'un yayın tarihi belirlendi mi? Çukur ne zaman başlıyor 2020?

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur dizisinin yeni sezon tarihi hakkında herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Dizinin yayın tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ÇUKUR'A İKİ BOMBA İSİM DAHİL OLUYOR

Usta isim Mustafa Avkıran yeni sezonda Çukur'da!





Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak.

Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi Çukur’un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı.

Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur için hazırlıklar devam ediyor. Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikayeye dahil olacak. Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması bu sezonda Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Başarılı oyuncu İrem Sak yeni sezonda Çukur'da!





Show TV’de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur’ yeni sezona hazırlanıyor. 4. sezonu büyük heyecanla beklenen dizinin kadrosuna başarılı oyuncu İrem Sak katıldı.

Üç sezon boyunca hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ‘Çukur’un yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Son bölümünde Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’yla karşı karşıya gelmesi hem Koçovalılar hem Erdenetler için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göstermişti. Yeni sezonda iki aile arasında yaşanacaklar şimdiden merakla beklenirken oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu İrem Sak Arık Böke Erdenet’in kuzeni Seren karakteriyle 4. sezonda seyircinin karşısına çıkacak