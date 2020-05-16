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16.05.2020 - 22:37 |

Çukur oyuncuları kimler? Çukur dizisi oyuncu kadrosu

Çukur dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Çukur oyuncuları kimler? araştırması yoğun ilgi görüyor. SHOW TV'de ekrana gelen, büyük izleyici kitlesine sahip olan Çukur dizisinin konusu ve oyuncuları haberimizde...

Çukur oyuncuları kimler? Çukur dizisi oyuncu kadrosu

Corona virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur’un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. “Çukur Evde” isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

ÇUKUR OYUNCULARI KİMLER?

Aras Bulut İynemli
(Yamaç Koçovalı)
Ercan Kesal
(İdris Koçovalı)
Perihan Savaş
(Sultan Koçovalı)
Şenay Gürler
(Meliha)
Erkan Kolçak Köstendil
(Vartolu)
Rıza Kocaoğlu
(Aliço)
Öner Erkan
(Selim Koçovalı)
Necip Memili
(Cumali Koçovalı)
Kubilay Aka
(Celasun)
Kadir Çermik
(Emmi)
İrem Altuğ
(Ayşe)
Boncuk Yılmaz
(Saadet)
Cem Uslu
(Metin)
Uğur Yıldıran
(Kemal)
Aytaç Uşun
(Meke)
Ece Yaşar
(Karaca)
Mustafa Kırantepe

 

 

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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