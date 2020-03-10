Çukur yeni bölüm fragmanı - ön izlemesi yayınlandı! Büyük hesaplaşma

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur dizisi dün akşam ekrana geldi. Çukur izleyicisi yeni bölüm için sabırsızlanmaya başladı. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur dizisi 16 Mart 2020 Pazartesi günü 20:00'de ekrana gelecek. İşte Çukur fragmanı...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalı ailesi Cumali ve Damla’nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç’a sürpriz bir teklif sunulacak.

Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI - ÖN İZLEMESİ