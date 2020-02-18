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18.02.2020 - 08:09 |

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 88. bölümüyle dün akşam yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur izleyicisinin bilmesi gerekenler...

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümünyle 24 Şubat 2020 PAzartesi günü yayınlanacak. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşadı. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalıştı. Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yaptı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni böüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Milliyet'te Gündem 18 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
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