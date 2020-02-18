Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümünyle 24 Şubat 2020 PAzartesi günü yayınlanacak. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Selim ve Cumali’yle bir araya gelen Yamaç, onlarla büyük bir yüzleşme yaşadı. Koçovalı kardeşler bu sırada Çağatay’ın adamlarından da kurtulmaya çalıştı. Emmi’nin yaşam mücadelesi verdiği haberi mahalleyi derinden etkilerken, Çağatay Çukur’a karşı hamlesini en beklenmedik zamanda yaptı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni böüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.