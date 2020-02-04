Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Büyük yüzleşme...
Çukur 3. sezon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur'un yayınlanan son bölümünde haftalardır beklenen büyük yüzleşme ekrana geldi. Yamaç ve babasının katilinin peşinden giden Vartolu karşı karşıya geldi. Çukur izleyicisi ise Çukur yeni bölümünde neler olacak merak ediyor. Fragman arayışına geçen izleyiciler, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırıyor. İşte Çukur yeni bölüm hakkında merak edilenler...
Pazartesi akşamları yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümüyle 10 Şubat 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek. Peki Çukur yeni bölümünde neler olacak? Çukur 3. sezon 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünde neler oldu?
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çukur 3. Sezon 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fargmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinden izleyebilirsiniz.
ÇUKUR DİZİSİNİN YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Vartolu’nun Yamaç’tan nasıl hesap soracağı heyecanla beklenecek. Yamaç’ı konuşturmak için onu sürpriz bir yolculuğa çıkaran Vartolu, Çukur’da planını devreye sokmak için Medet’ten yardım isteyecek. İşini garantiye almak isteyen Çağatay, Yamaç’la ilgili şüpheleri artınca Mahsun’u zor durumda bırakacak. Mahsun’un Yamaç’ı ele vermemek için neler yapacağı merak konusu olacak. Yamaç ve Vartolu çıktıkları yolculuktan sonra başka insanlara dönüşecek. Yamaç’ın yarım kalan intikam planının devam etmesi nefesleri kesecek. Hedeflerini belirleyen iki kardeşin önüne bu kez kimse geçemeyecek.