Çukurca'da boş arazide 2 erkek cesedi bulundu!

Hakkari'nin Çukurca ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Kayalık köyü Meşelik mezrasındaki boş arazide, vatandaşlar bir kişinin cesedini buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı araştırmada bir erkek cesedi daha bulundu. Her iki cenaze, olay yerine çağrılan ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazelerin burada yapılacak işlemlerinin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılması bekleniyor.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde jandarmaya yapılan ihbarda, 'Çukurca ilçemiz Kayalık köyü Meşelik mezrasında arazide bir şahsın öldürüldüğü' şeklinde ihbar gelmesi üzerine yapılan araştırmada ikinci bir şahsın daha arazide cansız bedenine ulaşılmıştır. Konu bütün yönleriyle güvenlik güçlerimiz tarafından detaylı olarak araştırılmaktadır" denildi.