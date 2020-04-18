Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayında! Çukur'un 93.yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı?

Corona virüs salgını nedeniyle bazı dizilerin çekimlerine ara verilmişti. Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur'un geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmadı. İzleyiciler büyük bir merakla yeni bölümü bekliyorlardı. Çukur'un 3.sezon 26.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Çukur'un yeni bölümü ne zaman?

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

ukur’un yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Çukur'un yeni bölümü 20 Nisan 2020 tarihinde izleyicilerle buluşacak.