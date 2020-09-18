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18.09.2020 - 08:36 |

Cuma kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saat kaçta kılınacak? (18 Eylül 2020)

Bugün haftanın en mübarek günü olan Cuma gününü idrak ediyoruz. Cuma günü denilince akla ilk gelen Cuma namazıdır. Bugün Cuma namazına katılmak için kendini ona göre ayarlayan vatandaşlar cuma kaçta arayışını yapıyor. Aynı zamanda yaşadığı şehrin adını yazarak cuma namazı saat kaçta kılınacak araması da oldukça yoğun ilgi görüyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saati 17 Eylül 2020...

Cuma kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saat kaçta kılınacak? (18 Eylül 2020)

Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı kılınacak. Düzenli olarak cuma namazına katılan vatandaşlar is cuma namazı saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı vakitlerini duyurdu. Peki bugün cuma kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA: 12:48

İSTANBUL: 13:03

İZMİR: 13:11

ANTALYA: 12:56

BURSA: 13:03

ADANA: 12:38

KOCAELİ: 12:59

MERSİN: 12:41

ÇANAKKALE: 13:14

EDİRNE: 13:13

GAZİANTEP: 12:30

HATAY: 12:35

KONYA: 12:49

MANİSA: 13:09

ORDU: 12:28

SAMSUN: 12:34

TEKİRDAĞ: 13:09

TRABZON: 12:20

VAN 12:06

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

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