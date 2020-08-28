Cuma mesajları 2020 | En çok gönderilen, yeni ve resimli cuma mesajları

Cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İslam alemi için mübarek olan cuma gününde uzakta olan dostlarınıza ve sevdiklerinize dua ve dileklerinizi cuma mesajları yoluyla iletmeniz çok kolay. Cuma mesajlarını, SMS, Facebook, Instagram ya da WhatsApp aracılığıyla gönderebilirsiniz. İşte en çok gönderilen cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2020

- "İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.

- "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

- Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

- Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.





- Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

-Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

-Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab – 41) Hayırlı Cumalar!





-De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! ( Müminum, 118) dualarda buluşmak dileğiyle, cumanız mübarek olsun.

-Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.



