Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde binlerce müslüman bulundukları, ikamet ettikleri illerdeki namaz vakitlerini araştırmaya devam ediyor. Müslüman erkeklere farz kılınan cuma namazı her hafta Öğle namazı vaktinde camilerde cemaat ile yerine getirilen bir ibadettir. Cuma namazının olmazsa olmazları arasında hutbe yer alır. Hutbeyi dinlemek farzdır. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK?

İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ: 13:22

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ: 13:07

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ: 13:30

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CUMA NAMAZI BUGÜN KILINACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde kılınan namazlarla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklama:Salgın tedbirleri ve elverişsiz hava şartlarının bir araya gelmesi ve son zamanlarda vaka sayılarındaki artış sebebiyle aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür:İslam dini hayat ile sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirmiştir. Müslümanlar, bu hükümlerin gereklerini yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.Ayrıca hastalıkların bazı ibadetlerle yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu bilinen bir hükümdür. Bu bağlamda, Cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisi de, cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmamasıdır. Zira meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde, cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların, hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Bu şekilde Cuma namazını kılamayan kişilere, diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi, öğle namazını kılmak farz olmaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki kişiler imkân buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlüdürler. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde sabit olduğu bilinen ve günümüze kadar ittifakla uygulanan hüküm böyledir. Burada bir kez daha ve önemle ifade edelim ki, bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur.