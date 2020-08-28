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28.08.2020 - 00:45 |

Cuma namazı bugün saat kaçta ne zaman kılınacak? 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

Bir mübarek cuma namazı için heyecan dorukta. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak milyonlarca vatandaşımız Cuma namazlarını kılacak. Peki cuma namazı yarın saat kaçta kılınacak? İşte başta en büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere merakla beklenen 28 Ağustos Cuma namazı ile ilgili bilgiler...

Cuma namazı bugün saat kaçta ne zaman kılınacak? 28 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

Yurt genelinde bir Cuma namazı için geri sayıma geçildi. İslam alemi yarın bir Cuma namazı için daha camilere akın edecek. Vatandaşlar yarın bir kez daha Cuma namazı için camileri dolduracak. İşte il il Cuma namazı vakitleri

28 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da Cuma namazı 13:12'de kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı 12:57'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı 13:20'de kılınacak.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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