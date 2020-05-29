Cuma namazı için çalışmalar tamam

Başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri 65 camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Cuma namazına gelen vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı da gerçekleştireceğiz” dedi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da, Kocatepe Camii girişine sterilizasyon tüneli kurarak cuma namazı için camiye gelecek vatandaşların steril ortamda ibadetlerini yapmalarının sağlanacağını açıkladı. TDV’den yapılan açıklamada değerlendirmesine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “İmkanlarımız ölçüsünde Ankaralıların cuma günleri buluşma noktası haline gelen Kocatepe Camimizin girişine sterilizasyon tüneli kuracağız. Vatandaşlarımız bu tünelden geçip dezenfekte edildikten sonra cami avlusuna girerek ibadetlerini yapabilecek” dedi.