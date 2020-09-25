25.09.2020 - 11:20 |
25 Eylül Cuma namazı kaçta? Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet
Cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin namaz saatlerini listeliyor. Peki, 25 Eylül cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saati
Cuma namazı kaçta? İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek kabul edilen cuma gününde namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar cuma namazı vakitlerini sorguluyor. Peki, 25 Eylül cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati ve il il cuma namazı sorgulama yapabilirsiniz.
Cuma namazı öğle vakti cemaat ile birlikte kılınır. İşte il il cuma namazı vakitleri...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL?
İstanbul'da bugün öğle ezanı 13.01'de okunacak.
CUMA NAMAZI KAÇTA ANKARA?
25 Eylül Ankara'da öğle vakti 12.45'te oluyor.
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir'de öğle vakti 13.08'te.
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