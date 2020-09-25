25 Eylül Cuma namazı kaçta? Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir Diyanet

Cuma namazı kaçta? İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek kabul edilen cuma gününde namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar cuma namazı vakitlerini sorguluyor. Peki, 25 Eylül cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati ve il il cuma namazı sorgulama yapabilirsiniz.

Cuma namazı öğle vakti cemaat ile birlikte kılınır. İşte il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL?

İstanbul'da bugün öğle ezanı 13.01'de okunacak.

CUMA NAMAZI KAÇTA ANKARA?

25 Eylül Ankara'da öğle vakti 12.45'te oluyor.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de öğle vakti 13.08'te.

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