Cuma namazı kaçta? 4 Aralık Cuma namazı saati İstanbul, Ankara İzmir namaz saatleri
Cuma namazı saat kaçta? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Müslümanlar ve tüm İslam alemi için mübarek olan bugünde cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri tüm illerin cuma namazı saatini yayınlıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 4 Aralık 2020 Cuma namazı saatleri.
Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Müslümanlar için mübarek olan cuma gününde yapılan ibadetler kat kat sevap anlamına gelir. Cuma namazı da camide cemaatle birlikte kılınması gereken namazlardan biridir. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerini derledik. İşte 4 Aralık cuma namazı saati.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul'da cuma namazı 12.59'da kılınacak
ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da öğle vakti 12.44'te oluyor.
4 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir cuma namazı saat 13.07'de.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı camide cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öğle vakti kılınır.
Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.