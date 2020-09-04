Cuma namazı kaçta? 4 Eylül 2020 Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir

Cuma namazı saati sorgulanıyor. Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar bulundukları illerdeki cuma namazı saatlerini araştırıyorlar. Peki, 4 Eylül cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitlerini ve tüm illerin cuma namazı saatini haberimizde derledik. İşte cuma namazı saati...

Cuma namazı öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin cuma namazı saati

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL?

İstanbul'da bugün öğle ezanı 13.08'de okunacak.

CUMA NAMAZI KAÇTA ANKARA?

4 Eylül Ankara'da öğle vakti 12.53'te oluyor.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de öğle vakti 13.15'te.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA İL İL NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.