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21.02.2020 - 09:53 |

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara cuma vakitleri...

Cuma namazı vakitleri her hafta olduğu Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Üç ayların manevi iklimine yaklaşırken başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunu soruyor.

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara cuma vakitleri...

Cuma namazı için Müslüman vatandaşlar bekleyişte... Güzel dileklerde bulunmak isteyen müminler ilk olarak cuma mesajları yollarken bir yandan da cuma vakitlerini araştırıyor. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in 21 Şubat takvimine göre;

Cuma namazı İstanbul'da saat 13:23'te

Ankara'da 13:07'de

İzmir'de 13:30'da

Bursa'da 13:22'de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur. 

 

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