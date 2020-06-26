Cuma namazı saati 26 Haziran 2020 | İl il namaz vakitleri
Cuma namazı saat kaçta? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Bugün cemaatle kılınacak olan cuma namazı için vakit arayışı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz vakitlerini duyurdu. Peki bugün Cuma namazı saati kaçta?
İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Cuma gününde akla ilk gelen ibadetlerden biri olan Cuma namazı için heyecan başladı. Yurdunmuzun dört bir yanında kılınacak olan Cuma namazı saatleri merak konusu oldu. Corona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir cemaatle cuma namazı kılamayan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında cuma namazı vakitlerini araştırmaya başladı. İlden ile farklılık gösteren namaz vakitleri, Müslümanları harekete geçirdi. Kendi yaşadığı şehrin cuma namazı saatini araştıranlar için il il cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitleri 26 Haziran 2020...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?
Ankara'da cuma namazı vakti 12:56'da
İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?
İstanbul'da cuma namazı vakti 13:12'de
İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?
İzmir'de cuma namazı vakti 13:19'da