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27.03.2020 - 09:28 |

Cuma namazı saat kaçta? Evden Cuma namazı kılınır mı? İl il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Cuma gününde normalde camilerde cemaat ile farz olan ibadet yerine getiriliyordu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında bu namazın cemaatle kılınması Diyanet tarafından yasaklandı. Peki Cuma namazı saat kaçta, evden kılınır mı? İşte il il cuma namazı vakitleri....

Cuma namazı saat kaçta? Evden Cuma namazı kılınır mı? İl il cuma namazı vakitleri

İl il cuma namazı vakitleri müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz bilindiği üzere camilerde cemaat ile yerine getiriliyordu. Türkiye başta olmak üzere dünyayı esir alan corona virüsü tehdidine karşı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz hafta cuma namazı vaktinde ve Miraç Kandili gecesinde camilerin kapalı tutulacağı açıklanmıştı. Bugünde cuma namazı camilerde cemaatle kılınmayacak. Peki Cuma namazı saat kaçta evden kılınır mı?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da öğle ezanı 13:14'te Ankara'da 12:59'da, İzmir'de 13:22'de, Adana'da 12:49'da kılınacak. İşte İl il namaz vakitleri...

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CUMA NAMAZI EVDEN KILINIR MI?

Cuma namazı evden kılınmaz. Cemaatle kılınan bir namaz olan Cuma namazı yerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş müslümanların cuma namazı yerine evde öğle namazını eda edbileceklerini ifade etti.

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