Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir | Cuma namazı saat kaçta? 12 Şubat 2021

12 Şubat Cuma namazı saatleri... İslam alemi ve Müslümanlar için mübarek olan Cuma gününde Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki Cuma namazı saatlerini merak ediyor. Camide cemaatle kılınması gereken namazlardan olan Cuma namazı öğle vaktinde kılınıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da cuma namazı 13.23'te kılınacak

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da öğle vakti 13.08'de oluyor.

12 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir cuma namazı saat 13.31'de.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı camide cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öğle vakti kılınır.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.