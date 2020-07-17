Cuma namazı saatleri 17 Temmuz 2020! İl il cuma namazı vakitleri nedir?

Her hafta cuma günü olduğu gibi İslam dünyası için önemli olan bu günde Cuma namazı kılınacak. Cuma namazı ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar yaşadığı ilin namaz vaktini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı saatleri yayınlanıyor. Peki 15 Temmuz il il Cuma namazı saatleri kaç?

İŞTE 17 TEMMUZ İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da Cuma namazı 13:15'te kılınacak.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara'da Cuma namazı 13:00'da kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de Cuma namazı 13:23'de kılınacak.

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Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).