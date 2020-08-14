Cuma namazı saati 14 Ağustos! İl il Cuma namazı vakitleri, bugün namaz saat kaçta kılınacak 2020?

Cuma namazı Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Türkiye'nin 81 ilinde kılınacak cuma namazına kısa bir süre kala cuma namazı saatleri ise merakla araştırılmaya başlandı. Haberde il il cuma namazı satleri ile ilgili detaylar yer alıyor. İşte 14 Ağustos cuma namazı saatleri...

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ...

Adana Cuma namazı saati: 12.48

Ankara Cuma namazı saati: 13:00

İstanbul Cuma namazı saati:13:16

İzmir Cuma namazı saati:13:23

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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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