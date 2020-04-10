Cuma namazı tek kılınır mı, evde kılınır mı? Cuma namazı kaç rekattır?

Corona virüsten dolayı kalabalık ortamlarda durulmamasının önemi son günlerde gündemde yer alıyor. Toplu alanlarda durulmaması uyarıları sonrasında ise cuma namazı evde kılınır mı? gibi sorular araştırılan konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ile ilgili bir açıkla yaptı. Peki cuma namazı tek evde kılınır? İşte detaylar...

CUMA NAMAZI TEK KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu açıklamayı yaptı:

"İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez.

Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Koronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir."

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet, 4 rekat Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekat vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat olarak kılınır.

ÖĞLEN NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğlen namazı 10 rekattır. 4 sünnet 4 farz ve 2 son sünnet olarak kılınır.