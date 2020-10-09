09.10.2020 - 12:30 |
Cuma saati İstanbul, Ankara, İzmir | 9 Ekim Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı saat kaçta? Bugün Cuma namazı kılınacak. İslam alemi için büyük önemle yerine getirilecek olan Cuma namazı saati merak ediliyor. Müslüman vatandaşlar yaşadığı şehrin namaz vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Cuma kaçta sorusunun il il yanıtı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saati 2020...
Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazını kılmak için camiye gidecek olan vatandaşlar bulundukları ildeki cuma namazı saatini merak ediyor. Peki, 9 Ekim 2020 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati ve tüm illerin cuma namazı saatini derledik. İşte 9 Ekim 2020 cuma namazı kaçta kılınacak sorusunun yanıtı...
Cuma namazı öğle vakti camilerde cemaat ile birlikte kılınır.
CUMA NAMAZI KAÇTA İSTANBUL?
İstanbul'da bugün öğle ezanı 12.56'da okunacak.
CUMA NAMAZI SAATİ ANKARA
9 Ekim Ankara'da öğle vakti 12.41'de oluyor.
İZMİR CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?
İzmir'de öğle vakti 13.05'te.
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