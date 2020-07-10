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10.07.2020 - 00:29 |

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı CNN TÜRK'te anlattı! İşte FETÖ’nün örgütsel şeması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Gece Görüşü programına katılarak terör örgütü FETÖ’nün örgütsel şeması ve Türkiye İstişare Heyeti’nin özelliklerini anlattı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı CNN TÜRK'te anlattı! İşte FETÖ’nün örgütsel şeması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, terör örgütü FETÖ’nün örgütsel şemasındaki detayları anlatarak “Bu büyük şema bir nevi büyükşehir statüsü. Bu bir il yapılanması ama büyük bir ilin yapılanması. 30 büyükşehirden biri denebilir bu şema için. İstanbul’da sekiz, Ankara’da üç, İzmir’de ise iki tane var bu şemadan.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı CNN TÜRKte anlattı İşte FETÖ’nün örgütsel şeması




Örgüt lideri Fetullah Gülen’in topluma ait değerleri sonuna kadar sömürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, örgüt lideri Gülen’in metafizik terimlerle mesajlar vererek ona inananları maddi manevi istismar ettiğini söyledi. Akış sözlerine “Bugün yerinde konforlu bir şekilde otururken Türkiye’deki üyelerine Medrese-i Yusufiye’yi işaret eden bir örgüt lideri. Kainat imamı tabiri önemli. Örgüt lideri metafizik ile bir bilinçaltı işleyerek kendisini kainatın kudretli bir insanı olarak görüyor, bu şu demek; sebebi bir takım tanrısal özellikleri de barındırdığını düşünmesi. Peygamberlerle rüyada toplantı yapmak gibi metaforlar karşımıza çıktı.” şeklinde devam ettikten sonra terör örgütü FETÖ’nün Türkiye İstişare Heyeti’nin özelliklerini anlattı.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı CNN TÜRKte anlattı İşte FETÖ’nün örgütsel şeması


Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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