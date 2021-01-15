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15.01.2021 - 10:13 |

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor kimdir? Erdoğan'a koronavirüs aşısını kim yaptı?

Dün sürpriz bir şekilde Ankara Şehir Hastanesi’ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı oldu. Erdoğan aşı yaptırdığını, Telegram hesabı üzerinden “Ben de aşı oldum” diye duyurdu. Sosyal medyada ise aşıyı yapan doktorun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetilmesi çok konuşuldu. Ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor kimdir? sorusu birçok kullanıcı tarafından araştırıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor kimdir? Erdoğan'a koronavirüs aşısını kim yaptı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı olmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da koronavirüs aşısını yaptırdı. Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı yaptıran erdoğan ardından sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktorun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzetilmesi ardından doktorun kim olduğu tartışma konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktor kimdir? sorusunun yanıtı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KORONAVİRÜS AŞISI YAPAN DOKTOR KİMDİR?

Erdoğan’ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzettiler. İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının “İmamoğlu mu o” şeklindeki mesajına, “Hayır ben değilim” diyerek gülen surat emojisi ile yanıt verdi.

Erdoğan’a aşıyı yapan o doktor ise Ankara Şehir Hastanesi İdare ve eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş’ti.

Cumhurbaşkanı Erdoğana aşı yapan doktor kimdir Erdoğana koronavirüs aşısını kim yaptı

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