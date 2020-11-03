Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Tüm Türkiye'ye selamı var

Erdoğan, Twitter hesabından, Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra ulaşılan Ayda'nın hastane odasında çekilmiş videosunun yer aldığı paylaşımda bulundu.
Necip Fazıl Kısakürek'in "Çocuk" şiirindeki "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası/Çocukların kalbinde işler zaman rakkası." dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var." ifadesini kullandı.
İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...
Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu