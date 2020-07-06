Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı var mı?

Her yeni haftada yurttaşlar gözlerini Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çeviriyor. Önemli kararların halka duyurulduğu toplantılar heyecan yaratırken bugün pazartesi günü olması vesilesiyle en çok 'Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?' sorusu yöneltiliyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama yapılmış değik. Yarın ya da çarşamba günü toplantının yapılması bekleniyor.