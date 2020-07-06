06.07.2020 - 10:23 |
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı var mı?
Yeni haftaya girdik ve her hafta başlangıcında olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının günü ve saati yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs vaka ve ölü sayılarında bir düşüş gözlenmezken hangi kararların alınacağı merak konusu olmuş durumda...
Her yeni haftada yurttaşlar gözlerini Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çeviriyor. Önemli kararların halka duyurulduğu toplantılar heyecan yaratırken bugün pazartesi günü olması vesilesiyle en çok 'Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman?' sorusu yöneltiliyor.
BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı için henüz resmi bir açıklama yapılmış değik. Yarın ya da çarşamba günü toplantının yapılması bekleniyor.
Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.