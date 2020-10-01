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01.10.2020 - 20:26 | | DHA

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi Murat Doğan (61), memleketi Kızılcahamam’da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın ağabeyi Murat Doğan, Ankara’da bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Doğan’ın cenazesi, öğle namazı sonrası memleketi Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Doğan’ın cenaze namazına, kardeşi Hasan Doğan, ailesi ve yakınları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ankara Valisi Vasip Şahin de cenaze namazından sonra köye gelerek Hasan Doğan’a taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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