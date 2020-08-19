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19.08.2020 - 02:09 | | AA

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Konya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal başsağlığı mesajı yayımladı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

BAKAN KOCA: KURALLARA UYARAK ACI HABERLERİ AZALTALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Halit Oflaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Koca yayımladığı mesajda, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadelerine yer verdi.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

ÜNAL'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Konya, Çumra Belediye Başkanımız Halit Oflaz hayatını kaybetti. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, Çumralılara, Ak Parti teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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